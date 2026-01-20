В ГД хотят ввести уголовное наказание для работников банков за помощь дропперам
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники банков должны нести уголовную ответственность за содействие дропперским схемам. Об этом на пленарном заседании заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой, предложив закрепить соответствующую норму в законодательстве.
"Мы предлагаем ввести отдельную норму, предусматривающую уголовную ответственность для сотрудников банков, которые содействуют организаторам схем с использованием дропов, - сказал депутат. - Если сотрудники банков будут знать, что им грозит реальный срок, трижды подумают".