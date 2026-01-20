"Россети Тюмень" присоединили к электрическим сетям 61 станцию сотовой связи

Это позволило обеспечить жителей сел и деревень 15 муниципальных округов высокоскоростным мобильным интернетом по технологии 4G

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" в 2025 году присоединила к электрическим сетям 61 базовую станцию сотовой связи в Тюменской области, что позволило обеспечить жителей сел и деревень 15 муниципальных округов высокоскоростным мобильным интернетом по технологии 4G. Об этом ТАСС сообщили в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.

"В 2025 году "Россети Тюмень" присоединили к электрическим сетям 61 базовую станцию сотовой связи. В рамках техприсоединения энергетики построили 24 новых участка воздушных линий электропередачи общей протяженностью более 1700 м", - сообщили в департаменте, отметив, что для организации бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования выдано 700 кВт мощности от 43 энергообъектов. Там также подчеркнули, что контроль параметров качества и объема передаваемой электроэнергии осуществляют интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности системообразующей сетевой компании макрорегиона. "Россети Тюмень" регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, Югры и Ямала, добавили в департаменте.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании проживает более 3,9 млн человек. В управлении - более 53,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,83 тыс. МВА.