Фон дер Ляйен: ЕС нацелен на соглашение с Индией для рынка на 2 млрд человек

Глава Еврокомиссии отметила, что документ затронет четверть мирового ВВП

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз хочет заключить с Индией соглашение о свободной торговле, чтобы создать общий рынок на 2 млрд человек и четверть мирового ВВП. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сразу после Давоса я поеду в Индию. Там еще предстоит работа, но мы приближаемся к историческому торговому соглашению, которое создаст рынок на 2 млрд человек, на четверть мирового ВВП", - сказала она, противопоставив в своей речи "справедливую торговлю" торговым тарифам.

Во всех соглашениях о свободной торговле ЕС со странами-партнерами вместо тарифов обязательно действует принцип квот. Они ограничивают объемы различных категорий товаров, которые иностранные государства могут без пошлин ввозить в Европу, но при превышении этих квот пошлины возобновляются.