Пусковая установка "Ланцета-Э" позволяет запустить боеприпас менее чем за минуту

В компании ZALA отметили, что после выполнения задачи установка не требует разборки и эвакуации, что обеспечивает высокую скрытность подразделений и мобильность в боевых условиях

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пусковую установку для разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" представила компания ZALA на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби. Она позволяет расчету из одного человека запустить барражирующий боеприпас менее чем за минуту. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.

"Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии "Ланцет-Э" - "Изделия 51Э". В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту", - сказали там.

В ZALA отметили, что после выполнения задачи установка не требует разборки и эвакуации, что обеспечивает высокую скрытность подразделений и мобильность в боевых условиях.

"Новая пусковая установка однократного применения от ZALA уже прошла успешные испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно", - подчеркнули в компании-разработчике.