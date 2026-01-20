Глава Минэкономики ФРГ выступила за единый подход ЕС из-за угроз США пошлинами

Катерина Райхе отметила, что у отдельных государств-членов очень разные интересы

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Министр экономики Германии Катерина Райхе предостерегла от публичного обсуждения жестких контрмер ЕС в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против некоторых стран, включая ФРГ, и отметила, что торговый конфликт с США не выиграть.

"Угрозы кажутся мне неуместными, потому что мы не выиграем обостряющийся торговый конфликт с США", - сказала Райхе новостному порталу The Pioneer. Глава Минэкономики ФРГ выступила за единый и скоординированный европейский подход.

"Европа устроена таким образом, что ей необходима скоординированная европейская торговая политика, а следовательно, и политика в отношении пошлин. И ее необходимо разработать", - констатировала Райхе.

Она пояснила, что у отдельных государств-членов очень разные интересы. Министр подчеркнула, что считает инициативу премьер-министра Италии Джорджи Мелони достойной поддержки. Мелони предложила поддержать позицию Европы и выступить посредником в отношениях с США.

Ранее Трамп в публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии. Трамп утверждает, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").