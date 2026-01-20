Путин назвал адыгейский сыр брендом и поинтересовался, вкусный ли он

Глава региона Мурат Кумпилов сообщил, что республика произвела более 32 тыс. тонн сырных продуктов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Производимый в Республике Адыгея адыгейский сыр является брендом. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Муратом Кумпиловым и поинтересовался, вкусной ли получается продукция.

Глава региона сообщил президенту о развитии в регионе бренда адыгейского сыра, мягких сыров. По его словам, Адыгея произвела более 32 тыс. тонн сырных продуктов. Когда беседа коснулась строительства маслоэкстракционного завода, и развития бренда адыгейскогой сыра глава государства поинтересовался вкусный ли в республике делают сыр.

"Адыгейский сыр" - это бренд. Вкусно?" - уточнил президент. "Однозначно", - отреагировал Кумпилов.