FT: Renault будет совместно с Turgis Gaillard производить БПЛА для Киева

По информации газеты, дроны будут производиться при поддержке Минобороны Франции

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Французский автоконцерн Renault договорился с оборонной компанией Turgis Gaillard о производстве беспилотников для Киева. Об этом пишет газета The Financial Times.

Дроны будут производиться при поддержке Минобороны Франции. Продукция будет выпускаться на двух производственных площадках Renault. Детали контракта не уточняются, пишет газета.

"Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства", - цитирует издание главу Renault Фабриса Камболива.

Как напоминает газета, в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и компании ВПК сотрудничать, чтобы наладить совместное производство БПЛА. В последний раз компании французского автопрома выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн, уточняет издание.