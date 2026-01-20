ГД приняла в I чтении законопроект об ускорении ведения лесоустроительных работ

Арендаторы смогут проводить таксацию и проектирование мероприятий по сохранению лесов в течение 2 лет после истечения 10 лет с момента последней актуальной лесоустроительной документации

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на ускорение и упорядочение проведения лесоустроительных работ на землях лесного фонда.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным в октябре 2025 года. Предлагается внести изменения в Лесной кодекс РФ. Согласно законопроекту, арендаторы смогут проводить таксацию и проектирование мероприятий по сохранению лесов в течение 2 лет после истечения 10 лет с момента последней актуальной лесоустроительной документации.

Законопроектом также предлагается снять запрет на предоставление лесных участков для заготовки древесины с устаревшими материалами таксации при условии проведения соответствующих работ в течение двух лет. Кроме того, регионы получат право софинансировать проведение лесоустройства на своей территории для ускорения работ, если мероприятия не предусмотрены планом проведения лесоустройства.

В пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на ускорение и упорядочение лесоустройства, особенно на участках с интенсивным использованием лесов, а также на упрощение подготовки и реализации инвестиционных проектов в лесной отрасли.