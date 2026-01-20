Reuters: в Боливии пообещали сохранить литиевые контракты с Россией и КНР

По данным агентства, боливийское правительство собирается обсудить с китайскими и российскими компаниями предстоящие шаги

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 января. /ТАСС/. Правительство Боливии, пришедшее к власти в ноябре прошлого года, намерено выполнить все подписанные соглашения в сфере лития и углеводородов, в том числе с российскими и китайскими компаниями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра углеводородов и энергетики южноамериканской страны Маурисио Мединачели.

"Наши контракты будут соблюдаться", - приводит агентство его слова.

Министр заявил, что новые власти Боливии видят в этом необходимый сигналам инвесторам. "Идеология не приносит еду. Мы не можем из идеологического или геополитического рвения действовать иначе", - сказала он.

Как пишет Reuters, правительство Боливии собирается обсудить с китайскими и российскими компаниями предстоящие шаги, но не собирается разрывать ни одну из сделок. "Эти компании инвестировали деньги. Теперь нам нужно найти способ, как продвинуться вперед в рамках подписанного контракта", - добавил он.

8 ноября прошлого года вступил в должность новый президент Боливии Родриго Пас. Его избрание ознаменовало конец почти 20-летнего правления партии "Движение к социализму", представителями которого были экс-президенты Эво Моралес и Луис Арсе.

На своей первой пресс-конференции в качестве избранного главы государства Пас назвал БРИКС, в котором южноамериканская страна получила статус партнера в январе 2025 года, "хорошим торговым объединением". В то же время, отвечая на вопрос о судьбе литиевых контрактов, которые Боливия заключила с китайскими CBC и Citic Guoan и дочерней структурой Росатома Uranium One, он заявил, что они должны быть более прозрачными. Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что команда Паса планирует пересмотреть контракты с китайскими и российскими компаниями. При этом советник президента Хосе Луис Лупо допустил в разговоре с агентством, что они будут сохранены.