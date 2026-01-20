Польша на три месяца увеличит прокачку газа на Украину на 20%

Пропускная способность вырастет до 720 тыс. кубометров в час с февраля до конца апреля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Польша увеличит с 1 февраля до конца апреля прокачку газа на Украину на 20%, до 720 тыс. кубометров в час. Об этом сообщил польский газотранспортный оператор Gaz-System.

"По итогам положительных технических тестов Gaz-System приняла решение об увеличении пропускной способности с 600 тыс. до 720 тыс. кубометров в час в период с февраля до конца апреля 2026 года", - говорится в заявлении на сайте оператора. "Увеличение пропускной способности в направлении Украины стало возможным благодаря модернизации измерительной станции в Хермановице, которая завершилась в декабре 2025 года", - пояснила компания.

Проблема дефицита газа на Украине возникла после того, как 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января "Нафтогаз" начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.