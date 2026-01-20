Шереметьево будет участвовать в продаже Домодедово при конкурсе на понижение цены

Проект крайне сложный и требует значительных инвестиций, отметил генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. АО "Международный аэропорт Шереметьево" будет участвовать в конкурсе по продаже столичного аэропорта Домодедово, если государство проведет такой конкурс на понижение цены. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко.

"Если государство будет проводить конкурс на понижение цены, АО "Международный аэропорт Шереметьево" после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО "ДМЕ Холдинг", несмотря на то, что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций", - цитирует слова гендиректора пресс-служба аэропорта.

Ранее аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся, была подана одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, но он не был допущен до торгов.