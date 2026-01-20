Минпромторг: приостановка работы заводов "Цемрос" не приведет к дефициту цемента

Приостановка деятельности АО "Цемрос" в Ульяновске и Белгороде связано со снижением спроса на цемент и будет действовать до стабилизации рыночной ситуации

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Приостановка деятельности двух заводов АО "Цемрос" в Белгородской и Ульяновской областях не приведет к дефициту цементной продукции на рынке РФ, сообщил Минпромторг России.

"Приостановка деятельности предприятий не повлечет за собой создание дефицита в цементной продукции", - цитирует пресс-служба "Цемрос" заявление Минпромторга.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя "Цемрос" сообщали, что производитель цемента приостановил работу своих предприятий в Белгородской и Ульяновской областях, а также ограничил работу завода в Липецкой области.

Решение о приостановке работы заводов АО "Цемрос" в Ульяновске и Белгороде связано со снижением спроса на цемент и будет действовать до стабилизации рыночной ситуации, говорили ТАСС в пресс-службе холдинга.