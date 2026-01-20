Netflix договорился с Warner Bros. об условиях оплаты покупки части бизнеса

Компания взяла на себя обязательство оплатить сделку "через наличный расчет вместо комбинации наличных средств и акций"

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix договорился с медиаконцерном Warner Bros. Discovery (WBD) обновить условия сделки о покупке части бизнеса, согласившись оплатить ее полностью денежными средствами. Об этом говорится в документе, направленном Netflix в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Согласно документу, 19 января две компании заключили дополнительное соглашение, которое вносит изменения в первоначальное предложение Netflix. В новом документе Netflix берет на себя обязательство оплатить сделку "через наличный расчет вместо комбинации наличных средств и акций Netflix".

Как отмечают американские СМИ, изменение предложения Netflix нацелено на то, чтобы ускорить завершение сделки на фоне попыток конкурента Paramount Skydance (PS) оспорить договоренности двух медиакомпаний. PS изначально предлагала чуть более высокую цену за все активы WBD и заявляла о готовности оплатить сделку наличным расчетом. Компания считала свое предложение более выгодным и после того, как руководство WBD решило пойти на сделку с Netflix, решила подать в суд против конкурентов.

Сделка о продаже части активов одной из старейших голливудских компаний WBD относительно молодому сервису Netflix активно обсуждается как в медиабизнесе, так и среди политиков США. Эксперты считают, что приобретение Netflix киностудий и каталога WBD значительно укрепит позиции сервиса на медиарынке. Потенциальную сделку комментировал даже президент США Дональд Трамп, который назвал ее проблематичной из-за увеличения рыночной доли Netflix. При этом американские СМИ также указывают, что один из владельцев Paramount Skydance (PS) Ларри Эллисон поддерживает близкие отношения с Трампом.