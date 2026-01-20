Стоимость золота обновила исторический максимум

Она превысила $4 750 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 750 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:03 мск, цена на драгметалл составляла $4 752,2 за тройскую унцию (+3,41%). К 17:30 мск стоимость золота ускорила рост до $4 756,6 за тройскую унцию (+3,51%), что стало максимумом за этот день.

По состоянию на 19:05 мск, золото замедлило рост до $4 736,5 за тройскую унцию (+3,07%). В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex поднялась на 5,71%, до $93,595 за тройскую унцию.

С начала января 2026 года стоимость фьючерса на золото увеличилась на 9,8%.