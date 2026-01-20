Эксперты: магнитные бури приводят к задержкам и искажениям сигналов GPS

Массовых сбоев не ожидается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Магнитные бури приводят к задержкам и искажениям сигналов GPS, а также могут повредить наземные системы связи и электроснабжения. Такое мнение выразили в беседе с ТАСС опрошенные эксперты.

Читайте также Опасны ли магнитные бури для человека

По словам ведущего аналитика портала Mobile-Review Эльдара Муртазина, исторически сильная магнитная буря всегда приводит к тому, что качество связи падает, однако, учитывая, что сегодня та связь, которая есть низкоорбитальная, она является защищенной, и перебои вряд ли возможны. "Но ухудшение прохождения сигнала возможно. Магнитная буря влияет на скорость передачи данных. То есть если действительно сильная буря, если действительно она задевает где-то как-то, то фактически скорость может проседать", - отметил эксперт.

"Массовых сбоев мы не ждем. Это не первая магнитная буря. Мы не видели того, чтобы она выводила связь тотально и строя. Все работало", - сказал Муртазин.

В свою очередь, главный редактор телеграм-канала "Телекоммуналка" Алексей Слукин рассказал, что магнитные бури нарушают работу связи и спутников из-за изменений в атмосфере Земли, это и приводит к задержкам и искажениям сигналов GPS и других навигационных систем, а также может повредить наземные системы связи и электроснабжения. "Например, магнитная буря в мае 2024 года была одной из самых сильных за последние 20 лет и сильно повлияла на работу оборудования. Например, из-за нее GPS работал с большими ошибками, показывая неправильное положение в 1,5-5 раз чаще обычного", - добавил он.

В пресс-службе сотового оператора "Мегафон" сообщили ТАСС, что современное оборудование сотовых сетей устойчиво к магнитным бурям, поэтому их влияние на качество услуг абонентов минимально. В свою очередь в МТС сообщили, что их спутниковое оборудование работает в штатном режиме.

Ранее в Институте прикладной геофизики агентству сообщили, что мощность магнитной бури во время пиковой активности приблизилась к историческим рекордам. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщала, что ставшая ее причиной солнечная вспышка является первой в 2026 году, которую можно отнести к высочайшему классу Х.