Кабмин Украины готов приватизировать 25% акций "Энергоатома"

Глава министерства экономики Алексей Соболев отметил, что крупные энергетические компании Европы отказывают Киеву

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство Украины готово к приватизации крупных отечественных государственных компаний, в том числе к продаже 25% акций Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом". Об этом на дискуссионной программе "Украина: на передовой будущего", состоявшейся в Давосе, сообщил глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

"Мы готовы приватизировать компании, находящиеся в государственной собственности. <...> Например, по вопросу "Энергоатома", мы готовы продать четверть этой компании", - сказал он.

Однако, по словам министра, когда Украина обращается к разным крупным энергетическим компаниям Европы, которые занимаются ядерной энергетикой, то они отказываются.

"Они говорят, что у них есть свои проблемы, что им трудно приобрести крупную долю в важной компании ядерной отрасли на Украине", - продолжил он. Кроме того, для реализации такого объекта необходимо одобрение Евросоюза. Поэтому, считает Соболев, это должна быть общая сделка.

Об "Энергоатоме"

Компания "Энергоатом" была создана в 1996 году. Первоначально она не входила в перечень крупных украинских предприятий, подлежащих приватизации. Однако в феврале 2023 года Верховная рада по настоянию стран Группы семи (G7) и МВФ приняла закон о ее корпоратизации. В том же году было создано международное партнерство для приватизации "Энергоатома" и компания была преобразована в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

"Энергоатом" - оператор трех действующих сейчас на территории Украины атомных электростанций - Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой. В июне 2024 года кабмин страны сформировал наблюдательный совет компании, тремя из пяти его членов стали иностранцы.

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.