Ереван запросил у Баку предоставление транзита для грузов из Армении в РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что его страна сняла ограничения на перевозку грузов в Армению из Казахстана и России

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 20 января. /ТАСС/. Азербайджан получил запрос от армянской стороны на предоставление транзита для транспортировки грузов из Армении в Россию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании "Определение экономической идентичности Евразии" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Азербайджан снял все ограничения на перевозку грузов в Армению из Казахстана, из России, и теперь мы получили запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию. Таким образом, мы де-факто и в одностороннем порядке открыли коридоры", - сказал азербайджанский лидер.

По его словам, транспортировка пока осуществляется через Грузию, "но однажды маршрут будет пролегать через Армению". "Наступит день, когда армянские грузы будут проходить напрямую через территорию Азербайджана, и этот день не за горами", - подчеркнул Алиев.