Орбан: Венгрия не ратифицирует соглашение между ЕС и MERCOSUR

Премьер страны обвинил Еврокомиссию в попытке обмануть граждан, установив дополнительные правила в обход национальных парламентов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Andreea Alexandru

БУДАПЕШТ, 20 января. /ТАСС/. Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) не будет ратифицировано в Венгрии до тех пор, пока там действует правительство, ориентированное на защиту национальных интересов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обвинив Еврокомиссию в попытке обмана граждан стран ЕС.

"Очевидно, что пока в Венгрии существует национальное правительство, мы никогда не одобрим соглашение с MERCOSUR, - сказал Орбан в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1. Он отметил, что Еврокомиссия, заключившая соглашение с MERCOSUR в Парагвае 17 января, постаралась схитрить, установив дополнительные правила, которые позволяют договоренности вступить в силу до утверждения парламентами стран ЕС.

"Вот почему фермеры негодуют. Так что речь идет не только об экономических проблемах с MERCOSUR, не только о будущем сельского хозяйства, но и о том, что они обманывали фермеров, обходя национальные парламенты и принимая решения, которые наносят ущерб фермерам", - сказал Орбан о лидерах ЕС. По его мнению, именно поэтому фермеры в Европе продолжают протесты и требуют отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Они правы", - добавил премьер.

Правительство Венгрии голосовало против соглашения с MERCOSUR на встрече в Брюсселе 9 января и заявило, что обратится с иском в Суд ЕС, поскольку оно не соответствует законам сообщества. Договоренность была одобрена квалифицированным большинством голосов. Против нее вместе с Венгрией выступили Австрия, Ирландия, Польша и Франция, не желающие, чтобы дешевая аграрная продукция из Южной Америки свободно поступала на европейский рынок.

Поддержали договоренность в первую очередь Германия и страны Северной Европы, которые заинтересованы в снижении таможенных пошлин на продукцию автомобильной, химической и фармацевтической промышленности, поставляемую из ЕС в Южную Америку. После некоторых колебаний в поддержку документа проголосовала Италия.

MERCOSUR - торгово-экономическое объединение, основанное Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Совокупная территория этих стран составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения приближается к 300 млн человек. Объем торговли между ЕС и MERCOSUR превышает €112 млрд, взаимный импорт и экспорт объединений сбалансирован.