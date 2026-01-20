Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Магнита", "Камаза", ОГК-2, "Генетико", НЛМК, "Русала", "Селигдара", "Акрона", Московской биржи и "Новатэка"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник снизился на 0,44%, до 2 738,07 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,53% - до 1 108,33 пункта. Курс юаня вырос незначительно, до 11,15 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно снижался. Участники торгов сохраняли осторожность в ожидании новых геополитических вводных. Пока нет явных поводов ни для активных покупок, ни для распродаж. Бенчмарк зажат в области 2 720-2 750 пунктов", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке, по словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, оказались акции "Магнита" (+3,83%), "Камаза" (+2,73%), ОГК-2 (+2,24%), "Генетико" (+2,06%), НЛМК (+2,04%), "Русала" (+1,86%), "Селигдара" (+1,81%), "Акрона" (+1,78%), Московской биржи (+1,74%) и "Новатэка" (+1,62%).

Лидерами понижения, по его словам , оказались бумаги МКБ (-2,16%), БСП (-2,03%), "Россетей" (-1,99%), "М.Видео" (-1,74%), "Распадской" (-1,49%), "Фармсинтеза" (-1,19%), "Сегежи групп" (-1,17%), "Сургутнефтегаза" (-1,04% и -0,96%) и "Лукойла" (-0,94%).

Прогноз на 21 января

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 21 января - 2 700-2 800 пунктов. Краткосрочные прогнозы по курсу рубля к доллару - 77-80 рублей, к юаню - 11-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 77-79 рублей, 90-92 рубля и 11-11,5 рубля, соответственно.