Лукашенко не исключил возможности закупки двигателей в США

Президент республики сообщил, что получил соответствующий запрос Белого дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Белоруссия может закупать в США довольно широкий перечень товаров, в том числе отдельные виды двигателей. Об этом заявил журналистам президент страны Александр Лукашенко.

"Недавно мне из Соединенных Штатов Америки Белый дом прислал запрос. Мы это не обнародовали. "А что может Беларусь купить в США? Вот мы готовы у вас там калийные удобрения, еще что-то можем закупать. А Беларусь что может?" [Президент США Дональд] Трамп же хороший экономист. По крайней мере, чтобы был баланс. Я так подумал, наверное, мы не очень много закупаем. Но когда посмотрели, - там целая простыня! Мы отправили им. Они удивились, что мы можем у них столько купить. В том числе двигатели отдельные", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Как отметил глава государства, сотрудничать с американцами в вопросе двигателей может, в частности, Минский моторный завод - до тех пор, пока не начнет сам выпускать все типы двигателей "для всей линейки белорусской техники".