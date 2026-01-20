В Севастополе разработали станок для производства датчиков самолетов Superjet

Он предназначен для финишной обработки корпусов датчиков

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Высокоточный станок для производства комплектующих для самолетов "Сухой Суперджет" разработали в Севастопольском госуниверситете. Он предназначен для финишной обработки корпусов датчиков, важных для современных авиалайнеров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В Севастопольском госуниверситете разработали и изготовили высокоточный станок, призванный обеспечить качество комплектующих для самолетов "Сухой Суперджет". Ученые тесно сотрудничали с заводом "Фиолент" - одним из ведущих российских производителей прецизионных датчиков для авиации - в рамках проекта SSJ-New. Новый станок, созданный по заказу "Фиолента", предназначен для финишной обработки корпусов датчиков, критически важных для современных авиалайнеров", - говорится в сообщении.

Программа станка предусматривает комплексный подход: сначала он измеряет шероховатость поверхности, затем, при необходимости, проводит обработку и выдает заключение о соответствии заданным параметрам. Специалисты провели серию экспериментов и подобрали наиболее оптимальную технологию, а завод обратился к ним с просьбой разработать и изготовить под нее специализированное оборудование. Окончательную сборку и отладку вели на производственной площадке кафедры "Приборостроение и транспорт" Высшей технологической школы "Севастопольский приборостроительный институт".

В проекте участвовали не только опытные преподаватели, но и студенты университета: они помогали в обработке деталей на станках, написании управляющих программ, а также в сборке. Результатом совместной работы стал станок с числовым программным управлением, который не просто обрабатывает детали, но и выполняет измерение их параметров качества непосредственно в процессе работы.

Superjet 100 (SSJ-100, SJ-100, "Суперджет-100", сертификационное название - RRJ, Russian Regional Jet, с английского - "российский региональный реактивный самолет") - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, рассчитанный на выполнение полетов на расстояние до 5 тыс. км. Superjet стал первым гражданским серийным самолетом, созданным в России после распада СССР, и первым российским пассажирским лайнером, разработанным с использованием цифровых технологий.

Цель проекта - занять нишу региональных турбореактивных самолетов на международном рынке и заменить на ближне- и среднемагистральных маршрутах российских авиаперевозчиков самолеты Як-42, Ту-134, Ту-154, серийное производство которых уже прекращено.