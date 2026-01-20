На железных дорогах Новороссии построили 11 объектов в 2025 году

В их числе шесть тяговых подстанций

ГЕНИЧЕСК, 20 января. /ТАСС/. Предприятие "Железные дороги Новороссии" в 2025 году построило и ввело в эксплуатацию 11 объектов, в том числе 6 тяговых подстанций, сообщается в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора).

"За год на сети ЖДН был выполнен значительный объем строительных работ. Открыты пункт техосмотра вагонов станции Мариуполь-Порт, шесть тяговых подстанций, железобетонный путепровод на станции Иловайск, пешеходный мост на станции Мариуполь, здание Луганской дистанции электроснабжения, железнодорожная станция Донецк-2", - говорится в сообщении.

Кроме этого, напомнили в Росжелдоре, в 2025 году была восстановлена инфраструктура Детской железной дороги в Донецке.

"Здесь выполнен ремонт зданий, сооружений, пути и подвижного состава. За период летней практики малая магистраль приняла более 13 тыс. посетителей", - отмечается в публикации.

Распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии" председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал в мае 2023 года. ЖДН объединили Донецкую железную дорогу, Луганскую железную дорогу, Херсонскую железную дорогу, Мелитопольскую железную дорогу и концерн "Железные дороги Донбасса".