На Чукотке достигли полной обеспеченности собственным хлебом

Это стало результатом планомерной работы правительства по поддержке агропромышленного комплекса и местных производителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Обеспеченность собственным хлебом на Чукотке достигла 100%. В 2025 году данный показатель был достигнут и в сфере обеспеченности куриным яйцом, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Местные предприятия в 2025 году произвели и реализовали более 1 900 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 100% покрыло потребности всех жителей округа. Это стало результатом планомерной работы правительства по поддержке агропромышленного комплекса и местных производителей", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что на территории округа работают 13 предприятий с сетью из 46 хлебных цехов, 34 из которых - это сельские пекарни, обеспечивающие свежей выпечкой даже самые удаленные села.