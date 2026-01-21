Алиев не исключил возможность нового нефтяного бума в Азербайджане

Главным приоритетом для страны является диверсификация экономики, отметил ее президент

БАКУ, 21 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности нового нефтяного бума в стране.

"Мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти. Но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти и даже по ее увеличению. Возможно, сейчас еще рано об этом говорить, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты. Мы надеемся на это", - сказал Алиев, выступая на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Текст выступления опубликовало государственное информагентство АзерТАдж.

В то же время азербайджанский лидер подчеркнул, что главным приоритетом для страны является диверсификация экономики. "На протяжении многих лет для нас приоритетом номер один был энергетический сектор, поскольку имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения. Сегодня большая часть энергетических проектов завершена. Да, мы продолжаем и, безусловно, сможем предложить международным рынкам еще больше. Но, конечно, приоритет отдается не энергетическому, не нефтегазовому сектору", - сообщил он.

Алиев отметил растущий в Азербайджане интерес к возобновляемой энергетике, сообщив, что к 2032 году в стране будет вырабатываться 8 гигаватт солнечной и ветряной энергии.

По данным Госкомстата Азербайджана, в 2025 году объем добычи нефти в стране составил 27,6 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем годом ранее.