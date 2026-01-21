"Пакет": каждый четвертый россиянин совершает более рациональные покупки в спешке

При этом 27% респондентов начинают строже следовать списку и отказываются от импульсивных покупок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Каждый четвертый опрошенный житель России отказывается от импульсивных покупок при нехватки времени. Об этом сказано в исследовании сервиса "Пакет" от Х5, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Современные покупатели демонстрируют разные стратегии поведения. 40% россиян в спешке сокращают привычный список, оставляя только самое необходимое. При этом 27% респондентов начинают строже следовать списку и отказываются от импульсивных покупок. Еще 19% покупают больше разных продуктов, чтобы дольше не ходить в магазин, а 14% перестают составлять списки", - сказано в тексте.

По данным опроса, возможность сэкономить остается для россиян важной даже в условиях спешки. 56% россиян покупают только те акционные товары, которые изначально были в списке. Еще 24% используют приложения, чтобы заранее посмотреть акции и сформировать корзину, а 12% признались, что акция становится главным аргументом взять почти любой привлекательный товар. В то же время 8% опрошенных предпочитают игнорировать подобные предложения.

При дефиците времени на шопинг 50% респондентов перестают тратить время на выбор между брендами, 43% - на изучение состава продукта, а 37% - на сравнение стоимости за разный вес или объем. Более трети (35%) россиян в спешке покупают больше полуфабрикатов и готовых блюд. При этом 52% орошенных сохраняют привычный набор продуктов независимо от обстоятельств, говорится в исследовании.

Подавляющее большинство жителей России (75%) готовы даже в спешке задержаться в магазине при наличии веской причины. Так, для 43% такой причиной становится выгодное предложение на любимый товар, для 36% - уверенность в наличии касс самообслуживания. А 19% готовы пожертвовать временем ради бесплатной дегустации чего-то нового.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов.