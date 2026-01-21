Эксперт Чичин не ожидает пикового спроса на доставку перед китайским Новым годом

По словам директора бизнес-юнита "ПЭК: Global", на сдерживание роста влияют замедление объемов потребления и деловой активности в России, а также общее снижение товарооборота

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спрос на доставку грузов из Китая в Россию перед китайским Новым годом (отмечается 15-23 февраля) увеличится не более чем на 10% по сравнению с обычным периодом. Такие прогнозы огласил ТАСС директор бизнес-юнита "ПЭК: Global" Геннадий Чичин.

"Спрос на доставку из Китая в Россию перед новогодними праздники в Поднебесной, которые продлятся с 15 до 23 февраля, увеличится не более чем на 10%", - сказал он.

По словам эксперта, на сдерживание роста влияют замедление объемов потребления и деловой активности в России, а также общее снижение товарооборота. После проблем с простоями в 2021-2023 годах большинство компаний научились заблаговременно планировать поставки.

Чичин также отметил, что тарифы на доставку остаются умеренными. К середине февраля ставки на ускоренную железнодорожную доставку вырастут не более чем на 10% и останутся на 15-20% ниже, чем год назад.

Общая стоимость мультимодальной перевозки (морской и железнодорожный этап) составит около $8,2-8,5 тыс. за 40-футовый контейнер, что на 25-30% ниже прошлогодних расценок. Морские перевозки обойдутся в $5,6-6,5 тыс. за контейнер, что также на 30-40% дешевле, чем годом ранее.

Ожидается, что основная часть предновогодних партий будет вывезена из Китая с 26 января по 9 февраля, поскольку многие фабрики уже с 7-8 февраля перейдут на дежурный режим работы. В официальные праздничные дни (15-23 февраля) логистические операторы и таможенные органы продолжат работу, но отгрузок практически не будет.