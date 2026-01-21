В ГД обсуждают установку самозапрета на платежи в компьютерных играх

По информации МВД, за 10 месяцев 2025 года зафиксировано порядка 1 000 преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Возможность для граждан устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх обсуждается в Госдуме. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Как сообщил Володин в своем канале в Max, на повестке дня находится вопрос о предоставлении гражданам возможности самостоятельно вводить ограничения на финансовые операции в рамках компьютерных игр. Основанием для такой инициативы стали данные МВД России, согласно которым за 10 месяцев 2025 года было зарегистрировано около 1 тыс. преступлений против собственности в игровых онлайн-сообществах, преимущественно связанных с хищением денежных средств через мошеннические схемы и кражей виртуального имущества.

Он отметил, что чаще всего потерпевшими становятся несовершеннолетние. По оценкам экспертов, совокупный ущерб от киберпреступлений против детей превышает 850 млн рублей, при этом более половины краж совершается через игровые платформы, добавил председатель Госдумы.

По мнению спикера, внедрение механизма добровольного самоограничения трат в играх послужит дополнительной защитой граждан от противоправных действий, а в первую очередь - позволит уберечь несовершеннолетних от излишних расходов, на которые они могут пойти под влиянием злоумышленников.

Он также запустил опрос среди подписчиков о поддержке введения такого самозапрета. Среди предложенных вариантов ответа - "поддерживаю", "не поддерживаю", "все равно".