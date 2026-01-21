Минфин не планирует использовать допобъемы внутренних заимствований на 2026 год

Замглавы министерства Владимир Колычев отметил, что меры по обелению части оборотных налогов предпринимаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство финансов России не планирует использовать дополнительные внутренние заимствования на 2026 год. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

"Мы исходим из того, что в этом году ненефтегазовая часть будет более стабильна, чем в прошлом. <…> Меры по обелению части оборотных налогов предпринимаются и так далее. Мы считаем, что не потребуется использовать дополнительные заимствования и расширять программу", - сказал он.