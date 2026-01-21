Минфин компенсировал в январе из ФНБ 230 млрд рублей выпадающих нефтегазовых доходов

Ежемесячные объемы будут зависеть от цен на нефть, отметил замглавы министерства Владимир Колычев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минфин РФ в январе 2026 года компенсировал из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 230 млрд рублей выпадающих нефтегазовых доходов. Об этом сообщил журналистам замглавы министерства Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

"В январе, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, мы используем средства ФНБ. На компенсацию уже направляется 230 млрд рублей", - уточнил замминистра.

По словам Колычева, компенсация выпадающих нефтегазовых доходов за счет средств ФНБ будет продолжаться, однако ее ежемесячные объемы будут зависеть от цен на нефть.

"Так как факторы, которые в конце прошлого года и в начале этого года влияли на цену на нефть, в большей степени пока, по крайней мере, кажется, будут иметь недолгосрочный эффект, то и потребности в пересмотре бюджетной конструкции пока не возникает. Но если оценки наши поменяются и мы поймем, что все-таки равновесная цена сильно падает ниже, чем наши $55 за баррель, которые предусмотрены к 2030 году, нужно будет этот вопрос обсуждать", - добавил замглавы Минфина.