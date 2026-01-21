Выручка Росатома по технологическому лидерству приблизилась к 1,5 трлн рублей
Редакция сайта ТАСС
07:23
обновлено 07:46
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Выручка Росатома по направлению технологического лидерства в 2025 году приблизилась к 1,5 трлн рублей, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Мы работает по более чем 100 направлениям технологического лидерства. Выручка Росатома по этому направлению в 2025 году приблизилась к 1,5 трлн рублей", - сказал Лихачев.