Выручка Росатома по технологическому лидерству приблизилась к 1,5 трлн рублей

Госкорпорация работает по более чем 100 направлениям технологического лидерства, отметил ее глава Алексей Лихачев

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Выручка Росатома по направлению технологического лидерства в 2025 году приблизилась к 1,5 трлн рублей, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы работает по более чем 100 направлениям технологического лидерства. Выручка Росатома по этому направлению в 2025 году приблизилась к 1,5 трлн рублей", - сказал Лихачев.