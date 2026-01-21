Лихачев: Росатом не зависит от зарубежных разработок в композитных технологиях

Госкорпорация за последние девять лет создала полную цепочку и "ворвалась" в пятерку стран, обладающих этой компетенцией и по углепластикам, и по стеклопластикам, отметил ее генеральный директор Алексей Лихачев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Зависимость Росатома в области композитных технологий от зарубежных разработок нулевая. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"В первую очередь по композитам. Мы за последние девять лет создали полную цепочку и ворвались в пятерку стран, обладающих этой компетенцией и по углепластикам, и по стеклопластикам. <…> И можем так сказать, что у нас сегодня нулевая зависимость от импорта", - сказал Лихачев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.