Рынок акций РФ ускорил рост после заявлений Уиткоффа

К 13:41 индекс Мосбиржи рос на 1,21%, РТС - на 1,21%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии Московской биржи на фоне заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,37% - до 2 748,09 и 1 112,38 пункта соответственно. К 13:23 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 766,53 пункта (+1,04%), индекс РТС составлял 1 119,84 пункта (+1,04%). По состоянию на 13:41 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,21%, до 2 771,17 пункта, индекс РТС находился на отметке в 1 121,72 пункта (+1,21%).

В интервью CNBC спецпредставитель президента США заявил, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным 22 января. Он также отметил, что наблюдается большой прогресс на переговорах с Россией по Украине.

Ранее в Давосе состоялась встреча спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались более двух часов. Глава РФПИ сообщил о конструктивном характере проводимых международных встреч и росте поддержки российских подходов. Уиткофф, в свою очередь, оценил переговоры с Дмитриевым как "очень позитивные".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отказался раскрывать подробности встречи Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе.