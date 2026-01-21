РОАД: средняя цена нового легкового авто в 2026 году может вырасти на 10%

По данным ассоциации, она составит 3,85 млн рублей

МОСКВА, 21 января./ТАСС/. Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России в течение 2026 года может увеличится примерно на 10%, до 3,85 млн рублей, заявил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе пресс-конференции.

По данным ассоциации, средняя цена нового автомобиля в 2025 году в России составила 3,54 млн рублей.

"Вы заметили, что во второй половине 2025 года скидки начали снижаться <…> Скидки будут [в 2026 году], но уже тех значительных скидок не будет. Это повлияет на среднюю цену по итогам года. В итоге, мы думаем, что наш прогноз около 10%", - сказал он.

По словам Подщеколдина, цена с малой вероятностью преодолеет порог в 10%.

"Если будут меры приняты, ставка будет снижаться, возможно тогда будет [рост] 3-4%", - отметил Поддеколдин.