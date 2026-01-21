В ГД поддержали второй пакет мер противодействия телефонному и интернет-мошенничеству

В частности, в целях борьбы с дропперами количество карт на человека будет ограничено 20 в целом и 5 в одном банке, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал в первом чтении законопроект, в котором содержится второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Инициированный правительством документ усиливает антифрод-требования к банкам и устанавливает требования для дальнейшего развития комплексной системы защиты от преступлений с использованием информационных технологий. Комитет является соисполнителем по законопроекту.

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении на заседании в феврале.

Как пояснил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, согласно документу, в целях борьбы с дропперами количество карт на человека будет ограничено 20 в целом и пятью в одном банке.

"Банки должны будут оборудовать свои приложения антивирусной защитой, чтобы выявлять вредоносные программы до момента списания средств клиента. Операторы связи будут направлять в ГИС "Антифрод" информацию о подозрительных номерах, смене абонентом устройств и расторжении договоров. Если банк проигнорирует поступившую из ГИС информацию о подозрительном номере и проведет операцию, то в случае возбуждения уголовного дела о хищении средств будет обязан компенсировать пострадавшему всю сумму перевода", - указал Аксаков.

В комитете считают, что операторы связи должны нести солидарную с банками финансовую ответственность перед клиентами, если пропустили заведомо мошеннический звонок. По словам главы комитета, будут предлагаться соответствующие поправки ко второму чтению. "ИНН станет обязательным реквизитом счета, по нему клиентов будут идентифицировать в системе "Антидроп". Звонки с иностранных номеров с 1 сентября 2026 года будут блокировать, если абонент не дал согласие на получение таких вызовов", - перечислил Аксаков новеллы законопроекта.