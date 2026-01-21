ГД одобрила в I чтении расширение полномочий ФАС в части регулирования тарифов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение ФАС России новыми полномочиями по контролю над реализацией региональными тарифными органами действующего законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике и теплоснабжении. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты РФ.

Законопроект разработан для стабилизации ситуации с тарифным регулированием в субъектах РФ и оперативного устранения нарушений в этой сфере, фиксируемых федеральными контролирующими органами. Предусматривается специальный механизм, позволяющий ФАС самостоятельно пересматривать предельные (минимальные и максимальные) уровни цен (тарифов) на розничных рынках для приведения тарифов, установленных органами регулирования, в соответствие с законодательством. Основанием может являться неоднократное (два раза и более) в течение года неисполнение органом регулирования решения и (или) предписания ФАС, выданного по итогам рассмотрения досудебного спора и (или) проведенного контрольного мероприятия.

Вводится механизм определения ФАС распределения необходимой валовой выручки между сетевыми организациями в порядке, установленном правительством РФ, а также предусматриваются полномочия правительства РФ на утверждение такого порядка. Решения органа регулирования об утверждении им цен (тарифов) должны быть приведены в соответствие с решением ФАС, определяющим распределение необходимой валовой выручки между сетевыми организациями, в течение месяца. Вводится ограничение предельного срока нахождения руководителя органа регулирования в статусе исполняющего обязанности - четыре месяца. Предусматривается процедура согласования руководителей органов регулирования в сферах жилищно-коммунального хозяйства по аналогии со сферой электроэнергетики.

Защитить права потребителей услуг ЖКХ

Как пояснил журналистам первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, принятие законопроекта необходимо в связи с большим количеством нарушений в сферах ресурсоснабжения, из-за которых, в первую очередь, страдают граждане - потребители услуг ЖКХ. "В 2024 году ФАС выявила 79 нарушений в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. За первую половину 2025 года - 43 нарушения в сфере подключения к системам водоснабжения и водоотведения. Законопроектом предлагается усилить полномочия службы по оперативному устранению нарушений", - указал он.

В том числе, если региональный исполнительный орган в области государственного регулирования тарифов в течение года неоднократно не исполнял решение ФАС, принятое по результатам рассмотрения разногласий, возникающих между исполнительными органами субъектов РФ в области госрегулирования тарифов, ресурсоснабжающими организациями и потребителями, ФАС получит право пересматривать предельные уровни тарифов на розничных рынках в целях их приведения в соответствие с законодательством, рассказал депутат. "Важно обеспечить защиту прав граждан - потребителей услуг ЖКХ, и законопроект направлен на решение этой задачи", - считает Игошин.

Тема тарифообразования - одна из самых проблемных

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, речь идет о наведении порядка в сфере тарифообразования. "Федеральная антимонопольная служба может это сделать, но полномочий сегодня у нее нет. Мы с вами видим, что регионы повсеместно начинают принимать решения, которые не являются обоснованными", - указал он. У ФАС нет полномочий для того, чтобы навести порядок, констатировал он. "Вот сейчас мы с вами законопроектом такие полномочия ФАС предоставляем. И если только тариф будет выше, чем рекомендуемый, надо будет региону согласовывать, обосновывать, и это будет на системной основе. Вспомните, у нас некоторые регионы более чем на 30% увеличили тарифы региональными решениями своими. На каком основании? Надо все это брать под контроль", - отметил Володин.

Принятие законопроекта - это ответственное решение, более того, ответственность в данном случае будет уже лежать на ФАС, считает председатель Госдумы. "А это значит, больше будет порядка, будет больше прозрачности, будет больше ответственности. Тем, кто хочет поднимать тарифы, заранее будет ясно, что им придется обосновывать эти решения. А мы со своей стороны можем уже пригласить представителей ФАС и спросить, почему они согласовали то или иное решение", - пояснил Вячеслав Володин. Тема тарифообразования - одна из самых проблемных: у одних тарифы удерживаются, у других они начинают расти, указал Володин. "Много в этой сфере работают и лоббистов, и концессионеров. Этот фактор тоже надо учитывать, поэтому давайте возьмем под контроль. Люди только спасибо скажут. Отговорки закончатся", - полагает председатель Госдумы.