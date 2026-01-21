В КБР порядка 79 млн рублей направят на развитие детского отдыха

Отдых организуют на базе школ и стационарных детских оздоровительных лагерей, высокогорных базах в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 21 января. /ТАСС/. Около 79 млн рублей направят в Кабардино-Балкарии в 2026 году на детскую оздоровительную кампанию, которой планируют охватить 6,5 тыс. детей. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

"На предстоящую детскую оздоровительную кампанию в республиканском бюджете предусмотрели почти 79 млн рублей. Поручил тщательно следить за организацией питания и безопасности. Планируем, что на каникулах в санаториях и оздоровительных лагерях отдохнут 6,5 тыс. детей, которые нуждаются в поддержке государства", - рассказал Коков по итогам встречи с министром труда и социальной защиты КБР Тахиром Тогузаевым.

В 2025 году в регионе на эти цели направили около 74 млн рублей. На отдых отправят детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей, проживающих в социальных учреждениях, детей из многодетных семей и участников СВО.

Традиционно отдых организуют на базе школ и стационарных детских оздоровительных лагерей, высокогорных базах в Приэльбрусье.