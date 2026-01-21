Росатом поставил ядерное топливо для стартовой загрузки энергоблока АЭС "Тяньвань"

Это первый опыт поставки в Китай российского ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1200, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Росатом впервые поставил ядерное топливо для стартовой загрузки реактора ВВЭР-1200 нового энергоблока АЭС "Тяньвань" в Китае. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Топливный дивизион Росатома (управляющая компания - АО "ТВЭЛ") поставил ядерное топливо для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке №7 АЭС "Тяньвань", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый опыт поставки в Китай российского ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1200.