Россельхозбанк нарастил поддержку молочной отрасли в 2025 году на 64%

Председатель правления РСХБ Борис Листов отметил, что за 25 лет при поддержке банка в стране реализовано более 2,5 тыс. проектов по строительству и модернизации комплексов крупного рогатого скота молочного и смешанного направления, а также производств по переработке молока

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россельхозбанк в 2025 году увеличил кредитование предприятий по производству и переработке молока на рекордные 64%, до 180 млрд рублей, рассказал журналистам председатель правления РСХБ Борис Листов на полях Третьего форума лидеров молочной индустрии.

"Россельхозбанк в прошлом году направил в молочную отрасль более 180 млрд рублей, это на рекордные 64% больше, чем годом ранее. Более 40% всего объема финансирования выдано по льготной ставке. Мы наблюдаем постепенное восстановление активности предпринимателей и рост спроса на кредитование, прежде всего - крупных агрохолдингов, которые расширяют мощности и модернизируют производства. Также более 38 млрд рублей банк выдал предприятиям малого и среднего бизнеса, которые формируют значительный объем производства и переработки молочных продуктов", - сказал Листов.

Он отметил, что за 25 лет при поддержке Россельхозбанка в стране реализовано более 2,5 тыс. проектов по строительству и модернизации комплексов крупного рогатого скота молочного и смешанного направления, а также производств по переработке молока.

По его словам, в топ-10 регионов по объему привлеченных в 2025 году в молочную отрасль средств вошли: Москва и Московская область (66,8 млрд рублей), Воронежская область (17,2 млрд рублей), Калининградская область (16,2 млрд рублей), Республика Татарстан (6,9 млрд рублей), Удмуртская Республика (6,6 млрд рублей), Ярославская область (6,1 млрд рублей), Свердловская область (5,3 млрд рублей), Кировская область (4,4 млрд рублей), Новосибирская область (3,6 млрд рублей), Краснодарский край (3,5 млрд рублей).