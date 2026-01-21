Спрос на сорбенты в начале января вырос на 20%

Всего с 1 по 12 января было продано 3,5 млн упаковок энтеросорбентов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спрос на сорбенты в начале января 2026 года вырос на 20% по сравнению с сопоставимым "непраздничным" периодом. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

"Новогодние каникулы традиционно становятся периодом повышенного спроса на энтеросорбенты. По данным системы маркировки "Честный знак", в начале января 2026 года продажи этой категории были примерно на 20% выше, чем в сопоставимый "непраздничный" период. Это подтверждает: праздники остаются временем повышенной нагрузки для категории, несмотря на изменения в структуре покупок", - сообщили в ЦРПТ.

Всего с 1 по 12 января было продано 3,5 млн упаковок энтеросорбентов - на 8% меньше, чем за аналогичный новогодний период 2025 года. При этом выручка от продаж, напротив, выросла на 5% и составила около 1,4 млрд рублей, отметили в организации.

Рост выручки при снижении продаж в натуральном выражении объясняется повышением средней цены. В 2026 году она достигла 393,3 рубля за упаковку, что почти на 15% выше, чем годом ранее.

Среди лидеров по объему покупок на 1 тыс. человек - Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. В денежном выражении Санкт-Петербург поднялся на третье место, обогнав Краснодарский край.

"То, что в праздники спрос заметно выше "обычного" уровня, ожидаемо. При этом снижение продаж в упаковках при росте выручки показывает, что часть потребителей стала более осмотрительной, а те, кому препараты действительно нужны, чаще выбирают более дорогие варианты", - отметил руководитель управления по работе с особо значимыми товарами ЦРПТ Егор Жаворонков.