Повторный аукцион по продаже Домодедово пройдет 29 января с понижением цены

Прием заявок будет открыт 22 января 2026 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово планируется продать в формате голландского аукциона 29 января 2026 года. Начальная цена составит 132,2 млрд рублей с возможностью ее понижения до 50%, сообщили в пресс-службе банка ПСБ, выступающего организатором продажи.

"Актив будет повторно выставлен на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона, который состоится 29 января 2026 года. Прием заявок будет открыт 22 января 2026 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством о приватизации начальная цена голландского аукциона соответствует рыночной стоимости актива - 132,2 млрд рублей с возможностью ее понижения до 50%. Шаг понижения - 10% от стартовой стоимости.

Если несколько участников подтвердят начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.