Росатом заявил о готовности предложить новые продукты и решения для рынка КНР

Старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" Олег Григорьев отметил, что госкорпорация считает перспективным китайский рынок

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Росатом считает перспективным китайский рынок и готов предложить новые продукты и решения. Об этом сообщил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" Олег Григорьев.

"В 2026 году мы планируем поставить еще три начальных зоны энергоблоков АЭС "Тяньвань" и "Сюйдапу", это рекордные объемы отгрузки ядерного топлива в рамках одного года. В целом наше партнерство с компаниями корпорации CNNC развивается очень динамично, включая сразу несколько направлений - это и локализация производства, и топливообеспечение реакторов на быстрых нейтронах, и другая тематика. При этом потенциал нашего сотрудничества в ядерном топливном цикле далеко не исчерпан, мы видим широкие перспективы для его развития и со своей стороны готовы предложить китайскому рынку новые продукты и решения", - приводит пресс-служба Росатома слова Олега Григорьева.