"Автостат": стоки новых легковушек в России составляют 350 тыс. единиц

За прошедший год запасы сократились примерно на 150 тыс. автомобилей, отметил директор агентства Сергей Целиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Запасы новых легковушек у дилеров и дистрибьюторов в РФ на начало 2026 года оцениваются в 350 тыс. единиц, что соответствует средним трехмесячным продажам и является рыночной нормой, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в Telegram-канале.

"Если на начало 2025 года я оценивал стоки на уровне 500 тысяч единиц, то на начало 2026 года можно оценить в 350 тысяч штук. Это соответствует средним 3-месячным продажам за год, что является для рынка нормой", - сказал эксперт. Он подчеркнул, что за прошедший год запасы сократились примерно на 150 тысяч автомобилей, и в целом затоваривания на рынке не наблюдается.

"Ситуация, однако, разнится по брендам и моделям. Какие-то модели находятся в дефиците, а какие-то необходимо продолжать распродавать", - добавил Целиков.