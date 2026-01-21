"Русгидро" в 2025 году увеличила мощность гидроэлектростанций на 74 МВт

Компания завершила замену трех гидроагрегатов на Воткинской, Угличской и Чиркейской ГЭС, гидрогенератора на Волжской ГЭС, сообщили в группе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Русгидро" в результате реализации программы комплексной модернизации в 2025 году нарастила установленную мощность гидроэлектростанций на 74 МВт, сообщили в группе.

Компания завершила замену трех гидроагрегатов на Воткинской, Угличской и Чиркейской ГЭС, гидрогенератора на Волжской ГЭС. "Русгидро" также заменила две гидротурбины и модернизировала пять гидрогенераторов на Саратовской ГЭС и один - на Камской гидроэлектростанции.

"Благодаря модернизации, в том числе завершенной в предыдущие годы, проведена процедура документального оформления изменения мощности, в результате чего установленная мощность ГЭС "Русгидро" увеличилась на 74 МВт: Воткинской - на 15 МВт, Угличской - на 10 МВт, Саратовской - на 24 МВт, Чиркейской - на 25 МВт", - говорится в сообщении.

В 2026 году группа продолжит работу по обновлению гидроагрегатов, техническому перевооружению электротехнического оборудования и реконструкции гидротехнических сооружений ГЭС.

"Русгидро" реализует программу модернизации в течение 14 лет. За это время прирост установленной мощности гидроэлектростанций составил 705,5 МВт. На ГЭС заменили и модернизировали 151 гидротурбину, 164 генератора, 114 силовых трансформаторов, а также более 10 тыс. единиц вспомогательного оборудования.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).