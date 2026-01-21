Госдума увеличивает штрафы за некоторые экономические преступления

От 500 тыс. до 1,5 млн рублей может составить штраф за осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект об увеличении штрафов за преступления экономической направленности.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Так, до 1 млн рублей могут быть увеличены штрафы за незаконное использование объектов авторского права, приобретение, хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведения в целях сбыта в крупном размере. Такой же размер штрафа предусмотрен за злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг. От 200 тыс. до 1 млн рублей составят штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей, пошлин, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере.

До 1,5 млн рублей предлагается увеличить штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Штраф в размере от 400 тыс. до 1,5 млн рублей может последовать за незаконную деятельность по предоставлению потребительских кредитов. От 500 тыс. до 1,5 млн рублей может составить штраф за осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, а также за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговой декларации либо путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Штраф в размере 5 млн рублей предусмотрен за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере.

Изменения также коснутся статей УК РФ, касающихся преступлений в сфере обращения ценных бумаг. Кроме того, предусмотрено увеличение штрафов за незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга, за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство.