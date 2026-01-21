Минтранс: ручное управление автомобилем через 20 лет станет "экзотикой"

Скорее всего, это будет, но на полигонах, в удовольствие людей, отметил глава министерства Андрей Никитин

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ручное управление автомобилем через 20 лет станет "экзотикой", как поездки верхом.

"Поверьте, лет через 20 ручное управление автомобилем будет такой же экзотикой, как поездки верхом. Скорее всего, это будет, но на полигонах, в удовольствие людей. Так же, как сейчас на лошади занимаются спортом, никто по Москве верхом не скачет", - сказал Никитин в ходе коллегии Минтранса по науке.