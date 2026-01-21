Минтранс планирует создание научного центра по автономному транспорту

По решению президиума РАН межведомственный центр должен начать работу с 2026 года, отметил министр транспорта Андрей Никитин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ совместно с Курчатовским институтом планируют создание научного центра мирового уровня по изучению и внедрению технологий автономного движения транспорта и новых материалов, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на коллегии Минтранса РФ по науке.

По решению президиума РАН межведомственный центр должен начать работу с 2026 года, отметил министр.

По словам Никитина, в науке также необходим переход к активному развитию фундаментальных исследований транспортных задач.