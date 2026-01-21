На развитие АПК Смоленской области направят 1,6 млрд рублей в 2026 году

Особое внимание будет уделено вовлечению земель в сельхозоборот

СМОЛЕНСК, 21 января. /ТАСС/. Поддержка агропромышленного комплекса Смоленской области в 2026 году вырастет почти на 50%, федеральные инвестиции в АПК региона достигнут 1,65 млрд рублей. Средства направят на стратегические проекты и программу развития малых городов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В 2026 году агропромышленный комплекс региона продолжит укреплять позиции, реализуя масштабную программу развития. В этом году объем федерального финансирования вырастет на 48,7 % по сравнению с бюджетом 2025 года и достигнет 1,65 млрд рублей. Эти ресурсы позволят системно решать стратегические задачи отрасли", - сообщили в правительстве.

Особое внимание будет уделено вовлечению земель в сельхозоборот. На эти цели, включая восстановление и поддержку плодородия почв, заложен рекордный объем в 520 млн рублей. Параллельно продолжится масштабное благоустройство сельских территорий. По уровню финансирования этих мероприятий Смоленская область, как отмечают в правительстве региона, удерживает вторую строчку в общероссийском рейтинге.

Значительная часть средств в объеме впервые будет направлена на комплексную программу развития опорного пункта в городе Починок. Этот проект призван создать модель устойчивого роста для малых городов, сочетая модернизацию агропроизводства с повышением качества жизни.

По словам главы региона Василия Анохина, развитие агропромышленного комплекса и повышение качества жизни на селе являются ключевыми приоритетами работы регионального правительства. "Важно, чтобы молодежь оставалась в сельской местности, видела перспективы для себя и своей семьи", - подчеркнул он.

В 2026 году планируется расширить меры господдержки. В их числе - введение дополнительных субсидий для производителей овощной продукции и авансирование лизинга сельхозтехники. Эти шаги направлены на усиление конкурентоспособности отрасли и снижение финансовых рисков для фермеров, подчеркнул Анохин.