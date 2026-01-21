Госдума снижает штрафы для гостиниц за нарушения при регистрации постояльцев

Для владельцев гостиниц в Москве и Санкт-Петербурге предлагается установить отдельные штрафы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о снижении штрафов для владельцев гостиниц за нарушения правил миграционного и регистрационного учета.

Законопроект был внесен правительством РФ в ноябре 2025 года. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях, установив отдельные штрафы для владельцев гостиниц за нарушение правил миграционного и регистрационного учета. Сейчас штрафы для юрлиц могут составить до 500 тыс. рублей по статье 18.9 КоАП (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства) и до 750 тыс. рублей по статье 19.15.2 КоАП (нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении).

"Установленные в настоящее время размеры штрафов, налагаемых на добросовестных участников рынка гостиничных услуг, создают для указанных лиц повышенную административную нагрузку, которая зачастую приводит к взысканию, несоразмерному величине бизнеса или размеру принадлежащего им имущества, получаемого дохода, и препятствуют развитию туристской инфраструктуры, улучшению предпринимательского климата на территории Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке. Законопроектом предлагается значительно снизить штрафы для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса.

Так, за нарушение срока представления в орган миграционного учета уведомления о прибытии или убытии иностранного гражданина или лица без гражданства не более чем на один рабочий день предлагается установить штраф для таких юрлиц и ИП в размере от 80 до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение может грозить штрафом от 160 до 200 тыс. рублей. Нарушение срока представления уведомления на два и более дня повлечет штраф от 400 до 500 тыс. рублей. Уточняется, что в случае если владелец гостиницы не предоставил в срок информацию о нескольких заселяющихся или выселяющихся иностранцах, административная ответственность наступает за каждого иностранного гражданина по отдельности.

Кроме того, предлагается ввести штрафы для юрлиц и ИП в сфере гостиничного бизнеса за нарушение срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту пребывания. За нарушение срока не более чем на один день может последовать предупреждение или штраф от 20 до 30 тыс. рублей, на два и более рабочих дня - штраф от 250 до 750 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф составит от 40 до 60 тыс. рублей.

Для владельцев гостиниц в Москве и Санкт-Петербурге предлагается установить отдельные штрафы за нарушение правил регистрационного учета граждан РФ. За нарушение срока предоставления уведомления не более чем на один день может последовать предупреждение или штраф от 25 до 40 тыс. рублей, на два и более рабочих дня - штраф от 300 до 800 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф составит от 50 до 70 тыс. рублей.