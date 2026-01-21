Минтранс может поддержать допуск свадебных кортежей на выделенную полосу

Для этого необходимо решить вопрос идентификации такого транспорта, заявил замглавы министерства Дмитрий Зверев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минтранс готов поддержать возможность проезда социального такси по выделенной полосе, однако для распространения подобных правил на автобусы общественных организаций людей с инвалидностью и свадебные кортежи регионам РФ необходимо решить вопрос их идентификации, заявил замглавы министерства Дмитрий Зверев.

"Мы, безусловно, поддержим данную инициативу, нужно просто на уровне субъектов Российской Федерации закрепить понятие социального такси и кому конкретно будут предоставлены соответствующие услуги. Мы поддержим", - сказал он в Госдуме, отвечая на вопрос депутатов о возможности разрешения проезда по выделенной полосе социальных такси для людей с инвалидностью, ветеранов СВО.

Говоря об обсуждении проезда по таким линиям автобусов общественных организаций инвалидов и свадебных кортежей, замминистра отметил, что Минтранс и МВД подняли вопрос об идентификации такого транспорта. "Каким образом мы идентифицируем, что действительно те или иные социальные задачи решаются путем допуска конкретного транспортного средства на данную полосу? Как только мы решим данный вопрос - а это должны в первую очередь предложить субъекты РФ, как они его будут администрировать, этот вопрос может быть рассмотрен. Давайте идентифицируем, если это будет реестр субъектовый по лицам с ограниченными возможностями, и вместе с обществом обсудим это", - сказал он.