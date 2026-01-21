Почти 60% Киева остаются без электричества

Примерно в 4 тыс. домов не работает отопление, отметил Владимир Зеленский

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почти 60% украинской столицы остаются без электроснабжения, примерно в 4 тыс. домов не работает отопление. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"На сегодняшнее утро около 4 тыс. домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы - без электричества", - заявил Зеленский в своем Telegram-канале по итогам энергетического селекторного совещания.

По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в Киеве и области, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Ремонтные бригады и госслужба по ЧС, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму.

Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. 20 января в Киеве произошла новая серия взрывов. После этого в столице начались новые перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.